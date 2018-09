Ricardo Porém e Bruno Martins participam nas 24 horas TT de França

Hoje às 16:48 Facebook

Twitter

É já no próximo fim de semana que 250 pilotos se juntam em Fontaine-Fourches, junto a Paris, para as 24 horas de França em todo-o-terreno. Leiria estará representada por Ricardo Porém e Bruno Martins.

Porém, fará a sua estreia na prova francesa, na qual estão inscritos 71 concorrentes na classe Auto, partilhando o volante do MMP Evo número 4 com Jordi Gaig Sarda, Mika Pisano e Jean Marc Berlines da equipa Micouleau Mecanique Précision, com quem já participou nas 24h TT Fronteira, em 2017.

Leia mais em Jornal de Leiria