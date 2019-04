Hoje às 20:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Está prevista a recuperação de equipamentos e a criação de um centro de interpretação.

Depois de anos de abandono, o espaço onde se inserem as antigas salinas da Junqueira, em Monte Redondo, Leiria, vai ser recuperado, com um projeto que contempla a criação de um centro de interpretação e a requalificação dos passadiços. O investimento rondará os 212 mil euros, prevendo-se que as obras comecem ainda este ano.

Leia mais em Jornal de Leiria