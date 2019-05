"Santana Lopes está bem-disposto, mas com dores" e pode ter alta hoje

Hoje às 10:56 Facebook

O ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes faz novos exames médicos, esta quinta-feira, para reavaliação da situação clínica, após o acidente que sofreu na quarta-feira, na Autoestrada 1 (A1).

Fonte do Gabinete de Comunicação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) informou aos jornalistas, à porta da urgência do polo principal do CHUC, que o líder do partido Aliança "passou bem a noite" na unidade de cuidados cirúrgicos intermédios.

"Pedro Santana Lopes está bem-disposto, mas com dores", acrescentou a mesma fonte, salientando que, após os exames, será reavaliado e poderá ter alta ainda hoje.

Paulo Sande, que é o cabeça-de-lista da Aliança ao Parlamento Europeu, esteve igualmente envolvido neste acidente e teve alta na noite de quarta-feira. À saída dos Hospitais da Universidade de Coimbra, polo principal do CHUC, Sande explicou que o acidente poderá ter sido causado por fadiga.

O líder do partido e o cabeça de lista às europeias sofreram na quarta-feira um acidente de viação na A1 quando seguiam de Coimbra para Cascais, "em ações de campanha", deu conta o partido numa nota enviada aos jornalistas.

Santana foi transportado de helicóptero para o CHUC, depois de ter sido desencarcerado do carro pelos bombeiros, enquanto Paulo Sande saiu da viatura pelo próprio pé e seguiu de ambulância para aquela unidade hospitalar.

O acidente ocorreu pouco antes das 17:30, ao quilómetro 136 da A1 (no sentido norte-sul). A autoestrada esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos, entre as 18:30 e as 19:27, para o helicóptero aterrar e levantar.

De acordo com o testemunho de Sande, era Santana Lopes que conduzia o carro e, explicou, "de repente, foi como se o tempo se tivesse suspendido e o carro saiu da estrada".

"Aparentemente demos uma ou duas cambalhotas", acrescentou, referindo que os 'airbags' "não dispararam".