Sindicato dos Médicos denuncia que programação cirúrgica do hospital de Leiria foi reduzida para metade

"É de louvar a dedicação que os médicos de Leiria têm tido com os seus doentes".

A programação cirúrgica prevista para março do Hospital de Santo André (HSA), em Leiria, foi reduzida em 50% por falta de recursos humanos. "O HSA está a bater no fundo. É um problema de gestão, pois o Conselho de Administração assumiu que pode fazer mais com menos, mas não dá condições de trabalho. A programação cirúrgica para março viu os tempos reduzidos em 50% por falta de recursos humanos", revelou José Carlos Almeida, secretário regional do Centro do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

