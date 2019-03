Terceira alternativa de um aeroporto para Fátima

Francisco Pedro Hoje às 14:13 Facebook

Depois de Monte Real (Leiria) e de Tancos (Vila Nova da Barquinha), surge agora uma terceira hipótese nos concelhos de Ourém e Torres Novas para a criação de um aeroporto internacional que possa servir a Região Centro, em especial Fátima.

O novo projeto parte de um grupo de empresários asiáticos e sul-americanos, prevê um investimento de 200 milhões de euros, mas por enquanto não passa de uma intenção que carece de estudos mais aprofundados, sobretudo a nível ambiental.

"Ainda está tudo numa fase prematura. Mas é verdade que fomos contactados por um grupo de pessoas ligadas à aeronáutica, credíveis, no sentido de avaliar a possibilidade de transformar a pista de Pias Longas num aeroporto internacional", afirma o presidente da Câmara de Torres Novas. Segundo Pedro Ferreira, este grupo de pessoas representa um conjunto de 17 investidores de diversas nacionalidades, dispostos a ampliar o aeródromo instalado no Sobral (Ourém), dotando-o com uma pista com quatro quilómetros (já em território torrejano), e com um terminal preparado para receber voos diários nacionais e internacionais.