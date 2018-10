Hoje às 17:42 Facebook

Novo regulamento de horário gera polémica.

Os funcionários da Câmara de Leiria vão perder o crédito mensal de 210 minutos (três horas e meia) que servia para justificar automaticamente pequenos atrasos. A alteração consta do novo Regulamento de Duração e Organização do Tempo de Trabalho do Município, aprovado na semana passada pela Assembleia Municipal (AM).

