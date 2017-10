Vandalizada sede de candidato socialista à Câmara de Leiria

Francisco Pedro Hoje às 11:28 Facebook

Uma das montras da sede de campanha de Raul Castro, reeleito presidente da Câmara Municipal de Leiria pelas listas do PS, foi vandalizada esta madrugada, na avenida Heróis de Angola, no centro da cidade.

O vidro foi destruído com o arremesso de um tijolo, que era visível hoje de manhã no interior do espaço. O ato de vandalismo está a ser investigado pela PSP de Leiria.

Raul Castro conseguiu no passado domingo reforçar a liderança na autarquia, ao conquistar 54,46 por cento dos votos, que lhe permitiram eleger oito dos 11 vereadores que compõem o executivo. Os outros três foram eleitos pelo PSD, que atingiu uma das piores votações de sempre no concelho, anteriormente um bastião social-democrata.