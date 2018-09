Hoje às 16:42 Facebook

Twitter

Atleta de Maceira, Leiria, conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato do Mundo de atletismo para veteranos, que decorreu em Málaga, Espanha.

Se um título mundial era bom, imagine-se a felicidade de Vânia Silva após alcançar dois no espaço de uma semana. Na passada quinta-feira, dia 6 de setembro, a leiriense que representa o Sporting sagrou-se campeã mundial de veteranas (35 a 39 anos) do lançamento do martelo.

Leia mais em Jornal de Leiria