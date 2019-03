Viveu na rua "agarrado" às drogas, hoje é amparo para os sem-abrigo

Hoje às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Cardinali viveu anos na rua. Hoje, trabalha como mediador de pares na associação InPulsar, apoiando sem-abrigo e toxicodependentes na cidade de Leiria.

Apresenta-se com ilusionista, recordista mundial do Guiness em pratos giratórios e palhaço. Agora também como mediador de pares, fazendo a ponte entre os técnicos da InPulsar - Associação para o Desenvolvimento Comunitário, e quem vive nas ruas de Leiria. As ruas que Jorge Cardinali tão bem conhece, dos tempos em que era sem-abrigo, viciado em heroína.

Leia mais em Jornal de Leiria