Investigador de Leiria ajuda idosos a exercitar-se física e cognitivamente

O leiriense Marcelo Brites, investigador nos campos da saúde, bem-estar e combate ao sedentarismo nos idosos, é um dos orientadores da Rede Aproximar, criada para auxiliar ​​​​​​​online a população idosa em situação de isolamento e solidão.

A iniciativa, que partiu do Instituto de Educação, da Universidade do Minho, tem como objetivo melhorar o quotidiano dos idosos, que se agravou com a pandemia, através do estímulo das capacidades físicas e intelectuais e da interação social, contribuindo assim para o bem-estar biopsicossocial e espiritual.

"Fui convidado para orientar e ajudar num projeto que, em princípio, será financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia", explica Marcelo Brites,



O projecto nasceu após um apelo da Reitoria da UMinho para que a comunidade criasse plataformas de apoio à sociedade perante a covid-19. A equipa integra elementos do Centro de Investigação em Educação, do Núcleo de Estudantes de Educação e do mestrado em Educação - área de especialização em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária.

