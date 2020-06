Investigadores do Politécnico de Leiria estudam impacto da covid-19 na prática desportiva

Hoje às 18:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Analisar eventuais mudanças de hábitos comportamentais relacionadas com as práticas de atividade física e/ou desportiva devido à covid-19 é o principal objectivo de um estudo que está a ser promovido por investigadores do Politécnico de Leiria.

O inquérito dirige-se a adultos que antes da pandemia praticavam desporto em instalações de recinto fechado, nomeadamente pavilhões, piscinas e ginásios, pelo menos uma vez por semana.

Exercício físico como fitness ou musculação, desporto federado como natação, basquetebol, powerlifting ou futsal, ou prática desportiva não federada são as atividades englobáveis neste inquérito, que pode ser respondido até ao dia 19 de junho.

Leia mais em Jornal de Leiria