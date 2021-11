JS de Leiria liderada pela primeira vez por uma mulher

Alexandra Barata Hoje às 20:49 Facebook

A Juventude Socialista (JS) de Leiria elegeu, pela primeira vez, uma mulher como líder. Estudante de Ciência Política e de Relações Internacionais na Universidade Católica Portuguesa, Cristiana Pinto, 20 anos, tomou posse no sábado e tem pela frente um mandato de dois anos.

Ligada à JS desde os 15 anos, Cristiana Pinto encabeçou a única lista candidata às eleições. Apoiante da passagem do Instituto Politécnico de Leiria a universidade, anunciou também como objetivos o "projeto da Sala de Estudo Aberta 24h e a luta na defesa da propina zero", informa um comunicado de imprensa.

No dia da tomada de posse, a jovem defendeu mais apoio psicológico gratuito nas escolas e nos centros de saúde, tendo em conta o "excesso de carga horária dos estudantes do ensino secundário, os elevados níveis de stresse dos estudantes universitários, e as consequências ao nível da convivência social decorrentes de longos períodos de teletrabalho".

Quando apresentou a candidatura nas redes sociais, a 25 de outubro, Cristiana Pinto referiu também a necessidade "tomar medidas de consciencialização ambiental, promoção e desmistificação do ensino profissional, e ser uma voz ativa na luta contra a disseminação de populismos e os discursos misóginos da extrema-direita, que em muito ameaçam a democracia".

"A igualdade de género é uma bandeira fundamental que, ao longo dos próximos dois anos, me comprometo a abraçar, deixando o legado e incentivo a que mais mulheres assumam a presidência das estruturas que compõem", lê-se na página do Facebook da nova líder da JS de Leiria.

Cristiana Pinto é a mais jovem deputada da Assembleia Municipal de Leiria e membro da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira.