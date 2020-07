Leiria aposta na economia circular e na LeiriaCoin, uma moeda local, para estimular o comércio local

Hoje às 17:12 Facebook

Leiria está a apostar no conceito de economia circular para estimular o comércio local através da iniciativa "Viva Leiria", uma ação que o Município, em parceria com a ACILIS, considera uma ação inovadora assente num conceito de economia circular, onde todos os intervenientes saem a ganhar.

Os comerciantes do concelho de Leiria são convidados a aderir gratuitamente ao projeto. Por cada 10 euros em compras os clientes recebem vales para trocar por Brisas do Liz e um cupão de participação nos sorteios, ficando habilitados a pacotes Experiência Viva Leiria, no valor de 150 LeiriaCoin [moeda local de Leiria].

