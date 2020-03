Leiria ativa Plano Municipal de Emergência

Alexandra Barata Hoje às 13:53 Facebook

O presidente da Câmara de Leiria determinou ativar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Leiria, devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus.

Esta medida estará em vigor, "pelo menos, enquanto estiver declarado o estado de emergência nacional", informa Gonçalo Lopesem comunicado.

Em consequência, o posto de Comando Operacional Municipal passará a funcionar, em permanência, no Gabinete de Apoio ao Presidente e na sede da Autoridade de Saúde Pública. Constituído por elementos da Proteção Civil, dos quatro corpos de bombeiros, da PSP, da GNR, e da Autoridade Local de Saúde Pública, será coordenado por Gonçalo Lopes.

A Autarquia anuncia ainda que haverá uma "estreita articulação entre a Autoridade Municipal de Proteção Civil e a Autoridade de Saúde Pública, com o apoio do Instituto Politécnico de Leiria, na identificação dos casos e das cadeias de transmissão". "Caberá a esta estrutura de coordenação a definição urgente de medidas, relativas à fase de emergência e reabilitação nas várias vertentes (médica, social, etc.) à população afetada, e a minimização ou contenção da propagação da epidemia."

Esta estrutura terá também como competências a "definição de ações na fase de emergência e reabilitação, em termos de garantias de funcionamento de empresas, de serviços de restauração e hotelaria, de transportes e de outras atividades essenciais à contenção de doença". Coordenará ainda todas as instituições particulares, empresariais e autárquicas.

Viajantes em isolamento

A ativação do Plano Municipal de Emergência inclui "acautelar e determinar que as pessoas oriundas de outras zonas do país ou de um país estrangeiro, devam dar conhecimento da sua chegada às respetivas Autarquias Locais: Câmara de Leiria e Juntas de Freguesias". Estes cidadãos devem manter-se em casa em isolamento profilático, pelo período mínimo de 14 dias, de acordo a Direção-Geral de Saúde.

"Os serviços municipais e todos os trabalhadores municipais estão mobilizados, sem qualquer reserva, para todas as ações inerentes à proteção civil", garante o comunicado, que insiste ainda na necessidade de cidadãos, empresas e instituições cumprirem o Estado de Emergência, "sob pena de responsabilidade criminal".

Seis infetados no concelho

O Município de Leiria informa que, na quarta-feira, havia seis pessoas com Covid-19 no concelho de Leiria e 61 casos em vigilância ativa. A nota acrescenta ainda que "20% da população residente no concelho tem mais de 65 anos existem 58 lares de idosos.