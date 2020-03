Leiria cancela eventos até 3 de abril

Alexandra Lopes Hoje às 15:30 Facebook

Programação própria e concertos da Orquestra de Jazz com Miguel Araújo cancelados, para evitar risco de contágio com novo coronavírus. Valor dos bilhetes será devolvido.

A Câmara de Leiria cancelou, esta quinta-feira, todos os eventos públicos agendados até 3 de abril, na sequência da recomendação do reforço de medidas de contenção da Direção Geral de Saúde, nas áreas cultural, desportiva e social. "Os teatros municipais continuam em funcionamento, mas serão suspensas as atividades de programação própria", informa em comunicado de imprensa.

A partir de segunda-feira, dia 16, serão também suspensas as visitas guiadas e pedagógicas aos espaços culturais e os programas organizados pelo Município: Apoio ao idoso, Cantar Tradições, Classes Mobilidade, Conta-me Histórias, Dá a mão à proteção, Histórias de Fio a Pavio, Hora do Conto, Leiriabike, Leirinadar, Novas Primaveras, Sempre Consigo e Viver Ativo.

"Este sábado não se realiza a habitual Feira de Velharias, no centro da cidade, tendo também sido adiados os dois concertos da Orquestra de Jazz de Leiria com Miguel Araújo, nos dias 13 e 14 de março, no Teatro José Lúcio da Silva", lê-se no comunicado. Segundo fonte da Autarquia, o valor dos bilhetes será devolvido.

Os espaços municipais continuarão em funcionamento, mas a atividade será reduzida e haverá um reforço das medidas de limpeza e higiene. O Município vai também solicitar ao operador de transportes públicos no concelho o reforço de medidas de higiene nas viaturas de transporte de passageiros, como medida preventiva.

"Estamos empenhados em contribuir, dentro das nossas possibilidades e competências, para a redução do risco de contágio", justificou o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes. "A salvaguarda da saúde pública tem prioridade absoluta sobre todas as outras áreas."

Custos elevados

O autarca não esconde, contudo, que esta medida tem "elevados custos para o Município" e causa transtorno aos munícipes, mas apela à compreensão de todos. "Se nos unirmos, podemos travar este surto que ameaça sobretudo as franjas mais fragilizadas da nossa população." Adiantou ainda que Leiria está a acompanhar de perto o evoluir da situação, em articulação com as Autoridades de Saúde, pelo que tomará novas medidas sempre que tal se justificar.

A Câmara de Leiria apela também aos munícipes que evitem deslocações aos balcões de atendimento no edifício sede ou na Loja de Cidadão, sugerido a "utilização dos canais alternativos, através dos quais é possível resolver a grande maioria das situações relacionadas com serviços municipais", como o telefone, o email, as plataformas digitais e o correio.