Leiria cancela fogo de artifício na passagem de ano

Alexandra Barata Hoje às 11:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O município de Leiria cancelou os espetáculos de fogo de artifício previstos para a passagem de ano em Leiria e na praia do Pedrógão, na sequência das medidas de contenção da pandemia decretadas pelo Governo. O encerramento do programa de animação natalícia também será antecipado para 25 de dezembro.

A medida é justifica pela autarquia com a obrigatoriedade de apresentação de teste negativo para entrar em restaurantes, casinos e festas no Natal e na passagem de ano, e com a proibição de ajuntamentos na via pública de mais de dez pessoas e a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública na passagem de ano.

"Neste contexto, o Município de Leiria vai direcionar os recursos afetos à animação natalícia para o apoio ao processo de testagem no posto móvel instalado no Largo Papa Paulo VI, que será reforçado com novos horários", explica em comunicado.

Esta quinta-feira, funcionará das 19 às 24 horas, nos dias 24 e 31 de dezembro estará aberto das 10 às 13 horas, e nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de dezembro entre as 10 horas e as 19 horas.

"Relativamente ao programa Viva Leiria, de dinamização do comércio local, com atribuição de senhas para um sorteio em que serão atribuídos vários prémios, vai ser prolongado até ao dia 14 de janeiro, de forma a apoiar a economia local", adianta a câmara municipal.

A autarquia refere ainda que está a preparar um novo pacote de apoio social e económico, tendo em conta o novo contexto pandémico e o seu impacto, que será divulgado nos próximos dias.