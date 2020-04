Leiria cria Fundo de Emergência para apoiar famílias carenciadas

Francisco Pedro Hoje às 13:12 Facebook

A Câmara Municipal de Leiria anunciou esta quarta-feira que deu início ao processo de criação de um Fundo de Emergência Social, a dotar com cerca de um milhão de euros, para apoio às famílias mais carenciadas do concelho, após o fim da pandemia.

Este fundo "tem como objetivo minimizar as consequências da pandemia às famílias com maiores dificuldades socioeconómicas, nomeadamente em casos de redução de rendimentos, desemprego e outros cenários que obrigaram à situação de carência", explica o município em comunicado.

Segundo a autarquia, o novo sistema de apoio será regulado por normas ainda em fase de elaboração, que irão estabelecer os critérios para a prestação de auxílio financeiro de caráter urgente e inadiável. De toda a forma, está já definido que estão abrangidos "agregados familiares e pessoas isoladas, que vivam em situação económico-social de emergência".

O Fundo de Emergência "pretende ainda proteger os que, não se encontrando em particular vulnerabilidade social, se viram confrontados com algum tipo de conjuntura que interfira negativamente no seu contexto social, familiar e económico, podendo integrar áreas como apoio alimentar, habitação, saúde e outros setores considerados essenciais", reforça o município leiriense.