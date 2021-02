Leiria cria Serviço Municipal de Vigilância Ambiental

Alexandra Barata Hoje às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Leiria criou o Serviço Municipal de Vigilância Ambiental (SMVA), que entrou em funcionamento na segunda-feira, informa em comunicado.

A missão é prevenir e reduzir as infrações ambientais, para contribuir para a sustentabilidade do ambiente e dos recursos naturais do concelho.

A equipa do SMVA irá promover operações de vigilância e proteção ambiental, colaborar na ação fiscalizadora, para prevenir infrações ambientais, participar transgressões, e desenvolver ações informativas e de sensibilização ambiental.

Para tal, este serviço estará atento à poluição de recursos hídricos, descargas de efluentes e de substâncias perigosas no solo, limpeza urbana, pragas e doenças, viaturas abandonadas e recolha de monos.

Além do trabalho no terreno, o município de Leiria pede a colaboração dos cidadãos para emitirem alertas relativos a crimes ambientais para o email smva@cm-leiria.pt, telefone 244 845 644 ou WhatsApp 964 822 467.

Dispõe ainda a aplicação para smartphones "Município de Leiria", disponível na App Store ou no Google Play Store, através da qual é possível comunicar ocorrências ambientais, no separador "Cidadão Alerta".

"O SMVA não pretende substituir as forças de autoridade nem as entidades de fiscalização já existentes, mas antes ajudar no sistema de vigilância, em estreita articulação com as mesmas, visando quer a redução de crimes ambientais, quer o tempo de intervenção", esclarece a autarquia.