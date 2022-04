Leiria e Pombal querem novo nó na A1

JN/agências Hoje às 20:18 Facebook

Um movimento cívico intermunicipal Leiria-Pombal foi criado para exigir a construção, "urgente e indispensável", de um nó da Autoestrada 1 (A1) na zona de Barracão e Meirinhas, no limite daqueles concelhos, segundo um documento divulgado esta quinta-feira.

Numa posição conjunta dos municípios de Leiria e Pombal lê-se que o movimento "junta autarcas, agentes económicos, movimento associativo e sociedade civil" e surge na sequência de uma reunião que contou com as presenças dos presidentes das duas câmaras, presidente e representantes de várias freguesias dos dois concelhos, empresários e elementos da sociedade civil que se realizou na quarta-feira, nos Paços do Concelho de Leiria.

O movimento surge "para reafirmar e reforçar a prioridade da construção, urgente e indispensável, de um novo nó de acesso" da Estrada Nacional 1/Itinerário Complementar 2 (N1/IC2) à A1, na zona de Barracão e Meirinhas.

"O movimento considera que este nó é bastante importante ao nível das acessibilidades locais e regionais, um investimento estruturante por todos reconhecido como essencial para o desenvolvimento da região, nomeadamente dos concelhos de Leiria e Pombal", refere o documento.

Por outro lado, lembra que o nó, "há muito reivindicado junto do Governo", visa "a melhoria das condições de segurança e de circulação rodoviária no eixo Leiria/Pombal, potenciando uma melhor gestão de tráfego e contribuindo para o desenvolvimento da economia, integrando benefícios na componente ambiental".

"Este movimento da sociedade civil pretende influenciar as entidades competentes para a tomada de boas decisões no que respeita à construção" do nó de acesso à A1 entre Leiria e Pombal.

Na reunião foi criada uma comissão promotora do movimento, constituída por 11 membros, entre autarcas e empresários.

"Para maio, o movimento tem planeado o seu próximo plenário, para definição da melhor estratégia e análise das necessárias e imperiosas diligências para alcançar a sua ambição", acrescenta a posição conjunta das câmaras de Leiria e de Pombal.