Leiria Film Fest divide cartaz entre Leiria e Batalha

O Leiria Film Fest - Festival Internacional de Curtas Metragens, regressa entre os dias 9 e 12 de julho. Este ano, o cartaz da iniciativa divide-se entre as redes sociais e auditórios de Leiria e da Batalha.

Nesta que é a sétima edição deste festival internacional de curtas-metragens que se realiza em Leiria desde 2013, vão premiadas as melhores curtas-metragens nacionais e internacionais de ficção, animação e documentário.

As sessões e conversas com convidados têm lugar online, via Facebook e Instagram, enquanto a sessão de exibição dos filmes vencedores acontece dia 11 de julho, a partir das 21 horas, no Teatro Miguel Franco, em Leiria. A sessão de filmes sobre inclusão tem lugar dia 12 de julho, pelas 17 horas, no Auditório Municipal da Batalha.

