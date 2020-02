Leiria formaliza candidatura a Cidade Europeia do Desporto

Hoje às 16:52 Facebook

A cidade lança a candidatura a Cidade Europeia do Desporto, esta quarta-feira, sob o lema "Leiria é de todos e para todos".

"O desporto tem hoje uma grande expressão no nosso território. Leiria acredita nos valores intrínsecos do desporto e que estes ajudam a criar uma sociedade cada vez melhor. Enfim, Leiria respira desporto", realça o vereador Carlos Palheira. Ser Capital Europeia do Desporto ajudaria Leiria a aumentar a "notoriedade e visibilidade em termos nacionais e internacionais" e "projetaria tudo o que de bom faz na área do desporto".

