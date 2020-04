Leiria garante apoios a munícipes em situação vulnerável

Alexandra Barata Ontem às 22:00 Facebook

O Município de Leiria criou os programas "Leiria Alimenta" e "Leiria Vale", para garantir o acesso a bens de primeira necessidade a famílias ou a pessoas isoladas que se encontram em situação de carência ou de vulnerabilidade, devido ao novo coronavírus.

No caso do "Leiria Vale", a Autarquia vai atribuir vales de 60 euros por adulto e por jovem com mais de 13 anos, de 30 euros por criança entre os 3 e os 13 anos, e de 60 euros por crianças com idade igual ou inferior a 2 anos, para a compra exclusiva de bens de primeira necessidade.

"O objetivo é apoiar famílias que enfrentam perdas de rendimentos por situação de desemprego, por inatividade profissional como trabalhador independente, por situação lay-off, ou por situação de doença, decorrentes da crise Covid-19", explica o Município em comunicado.

Nesse sentido, esta medida é aplicável a residentes no concelho, com idade igual ou superior a 18 anos, que possuam rendimentos per capita entre os 35% e os 60% do valor do Salário Mínimo Nacional.

No âmbito do programa "Leiria Alimenta", o apoio atribuído às pessoas com perda ou inexistência de rendimentos consiste na entrega de cabazes com produtos de primeira necessidade. Contudo, só podem beneficiar deste auxílio cidadãos que não usufruam de outros apoios municipais.

Esta medida, com periodicidade semanal, destina-se às famílias ou pessoas isoladas, residentes no concelho de Leiria, com idade igual ou superior a 18 anos, cujo rendimento mensal per capita seja inferior a 60% do valor do Salário Mínimo Nacional.

O valor dos cabazes foi definido em função das idades dos elementos que constituem os agregados familiares e oscila entre sete e 30 euros.

Para se candidatarem a estes programas, os munícipes devem preencher um formulário disponível em www.cm-leiria.pt, ou nas Juntas de Freguesia, e enviá-lo para o email accao.social@cm-leiria.pt.

Marinha Grande compra 410 tablets para escolas

Já a Câmara da Marinha Grande adquiriu 200 tablets para os agrupamentos de escolas do concelho, para garantir que todos têm acesso a conteúdos online, explica em comunicado. Em maio, promete entregar mais 210. A Autarquia está ainda a aumentar a largura de banda e a modernizar as ligações de rede em alguns estabelecimentos de ensino.

No âmbito do plano de modernização das infraestruturas escolares e promoção do sucesso escolar, comprou também 44 computadores e vai adquirir mais 45, para ter um equipamento novo em todas as salas dos jardins de infância e em todas as escolas do 1º ciclo.