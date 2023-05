Leiria prepara obras de seis milhões de euros para prevenir cheias

Maria Anabela Silva Hoje às 17:59 Facebook

Prevenir a ocorrência de cheias e "antecipar" o impacto das alterações climáticas são os principais objetivos do plano de drenagem pluvial da cidade de Leiria, apresentado na terça-feira, que prevê investimentos de seis milhões de euros, a executar até 2035.

Entre as soluções propostas está a instalação de um sistema de monitorização e aviso de inundação, a construção de dois diques e a instalação de uma estação elevatória com eletrobombas, que permitirá escoar água do grande caneiro que atravessa a cidade.

O plano contempla também a construção de condutas "a meia encosta", encaminhadas para o rio, de forma "a liberar a zona baixa da cidade dos caudais da zona alta", explica José Saldanha de Matos, especialista em hidráulica e coautor do estudo.