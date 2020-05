Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Município de Leiria vai transmitir esta sexta-feira, dia 22 de maio, feriado municipal, um concerto online do cantor David Fonseca, integrado no programa de comemorações do Dia do Município.

O concerto vai ser transmitido na página de Facebook da Câmara Municipal de Leiria, a partir das 22 horas. O espetáculo do cantor de Leiria, a propósito das comemorações do Dia do Município, tem uma duração de 30 minutos.

Leia mais em Jornal de Leiria