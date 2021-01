Leiria: volta a cantar-se na prisão e abre-se uma janela que é sala de concertos

Hoje às 17:44 Facebook

O Pavilhão Mozart, centro de artes performativas no Estabelecimento Prisional de Leiria - Jovens, está pronto. Na sexta-feira, dia 8 de janeiro, pela primeira vez, um recluso e a família puderam ver-se e cantar à distância, num momento partilhado com artistas profissionais.

O Pavilhão Mozart - Centro de Artes Performativas inserido no Estabelecimento Prisional de Leiria - Jovens (EPL-J) foi inaugurado na sexta-feira, dia 8 de janeiro, numa cerimónia restrita, demasiado restrita para a importância do acontecimento, que "tem impacto internacional", assegura Paulo Lameiro, o coordenador do projeto apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, através do programa Partis, pela iniciativa Portugal Inovação Social e pela Fundação Caixa Agrícola e Município de Leiria, entre outros parceiros.

