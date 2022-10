Mais de 100 bombeiros combatem fogo em armazém de fábrica

Maria Anabela Silva Hoje às 18:58 Facebook

Mais de 100 bombeiros combatem a esta horas um incêndio no armazém de uma fábrica de plásticos, localizada na freguesia de Maceira, concelho de Leiria.

O alerta foi dado às 17.19 horas horas e, segundo informação disponibilizada no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil, no local estão já 103 bombeiros apoiados por 26 veículos,

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Leiria, as chamas estão "confinadas ao armazém" da fábrica.

A empresa em causa é a Tecfil - Técnica de Fabrico de Fios, situada no Bairro da Pocariça, localizada no Bairro da Pocariça.

As autoridades estão ainda a mobilizar meios para o local.