Mau tempo deixa a nu fragilidade de obras de 4,6 milhões no mercado de Leiria

Alexandra Barata Hoje às 18:09 Facebook

Twitter

Partilhar

As primeiras chuvas vieram expor defeitos estruturais na parte exterior do mercado municipal de Leiria, inaugurado em junho, onde foram investidos 4,6 milhões de euros em obras de remodelação. Vendedores e clientes estão ao frio, ao vento e à chuva.

Nos dias em que chove com mais intensidade, os algerozes não têm capacidade para escoar a água, que forma repuxos a mais de um metro de altura, molhando tudo à volta. E a água fica acumulada no chão, devido à dificuldade de escoamento das grelhas.

A banca de Olinda Sousa fica num dos extremos do lado exterior do mercado, pelo que quando a "chuva vem tocada pelo vento" fica tudo molhado. "Isto fica um pandemónio. O que vale são as raparigas da limpeza que empurram a água com vassouras. Mas, às vezes, é tanta que nem sabem o que fazer", assegura. "Eu que nunca adoeço, apanhei aqui uma constipação há três semanas, e ainda não melhorei", garante. "Quem tem a culpa foi quem não fez o trabalho como deve ser."