Mercado de Leiria vende produtos online

O Município de Leiria passou a disponibilizar uma plataforma para ajudar os comerciantes do Mercado Municipal a venderem os seus produtos online. Os grupos de risco têm direito a entrega em casa. Os restantes clientes terão de fazer a recolha das compras no local.

"O site apresenta 32 comerciantes agrupados em seis áreas - peixe, carne, pão, hortofrutícolas, flores e diversos - com os respetivos contactos, permitindo a realização de encomendas a partir de casa", explica a Autarquia.

Além de a maioria dos vendedores estar identificada com imagens individuais, junto da sua banca, a plataforma indica ainda os contactos telefónicos, as formas de pagamento e se é assegurada a entrega ao domicílio.

"Os clientes têm a oportunidade de selecionar o operador, contactá-lo via telefone, encomendar, combinar a data de recolha no mercado, diminuindo tempos de espera, de circulação e de contacto no Mercado", justifica a Câmara. Para tal, basta aceder a www.mercadodeleiria.pt.

Pessoas com mais de 65 anos ou doentes crónicos devem dar essa indicação no ato da encomenda, para que a entrega ao domicílio seja garantida através da Rede Solidária do Município.

"A criação da plataforma do mercado transitório era já um objetivo, que se concretizou mais rapidamente devido ao contexto da pandemia em que estamos a viver", revela a vereadora do Desenvolvimento Económico, Catarina Louro, confiante que esta medida irá contribuir para que os munícipes permaneçam mais tempo em casa.

O edifício do Mercado Municipal de Leiria está a ser reabilitado, com o objetivo de modernizar as instalações e a oferta comercial. O investimento ascende a 3,4 milhões de euros, dos quais 2,5 milhões são financiados pelo PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano.