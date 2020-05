Mercado Municipal de Leiria já tem loja online

Hoje às 15:43 Facebook

O Mercado Municipal de Leiria acaba lançar uma loja online, através da qual é possível adquirir frescos da região, a partir de casa. A recolha das compras é depois efetuada numa zona de 'drive-thru', instalada junto ao mercado.

Em comunicado, a Câmara de Leiria frisa que o processo de aquisição é simples: "Basta escolher os produtos pretendidos, indicar a quantidade desejada, verificar o carrinho de compras e submeter o pedido. A quantidade mínima de compra é de um quilo por produto".

Depois de efetuar a compra, o cliente recebe um email a confirmar que a encomenda foi aceite e que a entrega está assegurada. Para ter acesso à mesma no próprio dia, esta deve ser efetuada até às 12 horas do dia pretendido. As compras são depois recolhidas no 'drive-thru' instalado junto à entrada do mercado, entre as 15 e as 17 horas.

