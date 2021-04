Militantes do PSD contestam escolha do candidato à Câmara de Leiria

Alexandra Barata Hoje às 08:28 Facebook

Um conjunto de 132 militantes e simpatizantes do PSD assumiram, esta segunda-feira, uma posição pública de contestação à escolha do presidente da Comissão Política de Leiria (CPL) e vereador, Álvaro Madureira, como cabeça de lista às autárquicas.

"A escolha do presidente da CPL para encabeçar a lista candidata à Câmara Municipal constitui um péssimo serviço ao PSD e a Leiria, quer porque tal pessoa não reúne as características mínimas para dignificar uma candidatura do PSD, quer porque o seu passado revela que não tem qualquer noção do que seja serviço público", lê-se na carta enviada para a Comissão Política Nacional e para a Comissão Política Distrital.

Os subscritores acreditam que a indicação do nome de Álvaro Madureira "é o melhor serviço que se poderia prestar ao PS", cuja lista será liderada pelo atual presidente da Autarquia, Gonçalo Lopes. "Uma candidatura social-democrata forte, prestigiada junto da comunidade e com um programa claro de desenvolvimento do concelho - que contrastasse com o "pão e circo" socialista - suscitaria certamente a adesão de largos sectores da sociedade leiriense podendo, quiçá, almejar a vitória: difícil, mas possível", argumentam.

Descontentes com o facto de o presidente do PSD, Rui Rio, ter ignorado o seu desagrado com a possibilidade de Madureira vir a ser o cabeça de lista, manifestado há cerca de dois meses, os militantes e simpatizantes manifestam a sua "absoluta indisponibilidade" para suportar a "lamentável escolha" do presidente da CPL, por considerarem que "não serve os interesses do PSD e, acima de tudo, de Leiria e do seu concelho".

Fragilidade do PS ignorada

Além de sublinharem que Álvaro Madureira "não merece o apoio do PSD em qualquer circunstância e para qualquer lugar", os subscritores lamentam que "a vitória alcançada nas anteriores legislativas" não tenha sido valorizada, apesar de entenderem ser uma "prova evidente de que os valores da social-democracia têm acolhimento maioritário em Leiria". Contestam ainda que tenha sido "ignorada a fragilidade da candidatura socialista e as reservas que suscita em largos setores da comunidade".

"Os abaixo-assinados comprometem-se a desenvolver, no tempo devido, todos os esforços para devolver o PSD de Leiria à sua matriz social-democrata, pondo fim a esta lamentável deriva em que os interesses de alguns anulam e substituem o interesse comum", asseguram na carta.

Entre os 132 militantes e simpatizantes que se associam a esta tomada de posição pública encontram-se deputados da Assembleia Municipal, antigos deputados na Assembleia da República, ex-presidentes de Junta de Freguesia e anteriores presidentes da CPL.