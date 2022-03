Moradores têm de entrar e sair de casa pela garagem

Os moradores do n.º 81 da Rua Cidade de S. Filipe, no Vale da Cabrita, Leiria, têm de entrar no prédio pela garagem, pois não têm acesso pedonal, nem automóvel, à parte da frente do edifício, à exceção das escadas, com 27 degraus. Porém, esta alternativa não serve às famílias com crianças pequenas. Um casal com um filho em cadeira de rodas mudou de casa há pouco tempo.

Sara Fabião, moradora, explica que quando compraram os apartamentos, há quatro anos, lhes garantiram que o loteamento teria um acesso para pessoas com mobilidade reduzida, mas não foi executado. "A imobiliária disse-nos que ia ser uma urbanização, mas a parte exterior, que é da responsabilidade do Município, nunca foi concluída", denuncia. Para agravar a situação, o edifício não tem iluminação pública na parte da frente.

"À noite é assustador, porque é tudo escuro", relata Sara Fabião. Para minimizar o problema, os moradores colocaram uma luz de presença na entrada do prédio, mas o sentimento de insegurança mantém-se. "Entramos todos pela garagem, porque temos medo", justifica. Eva Amaro, proprietária de outro apartamento, confirma que já apanhou alguns sustos, quando foi passear o cão à noite, porque há casais que vão namorar para ali, por não haver luz, pelo que deixou de usar a porta do prédio.