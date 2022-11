Morreu o antigo jornalista António José Laranjeira

JN Ontem às 22:55 Facebook

O consultor de comunicação e antigo jornalista António José Laranjeira, de 59 anos, morreu este domingo, durante uma caminhada, avança o jornal Região de Leiria.

António José Laranjeira esteve ligado à fundação de vários jornais da região. Lançou o Jornal de Leiria, foi coordenador do Diário de Leiria, cronista do Região de Leiria e diretor do Notícias de Leiria.

Com uma carreira de 25 anos na imprensa integrou ainda o Diário Económico, Semanário Económico e Semanário, onde exerceu funções de edição, chefia e direção.

Em 2004 lançou a Midlandcom e é gerente, desde 2020, da World Paragraph, consultoras vocacionadas para a gestão de crise, comunicação e marketing político e assessoria.