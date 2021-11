Mulher de 43 anos morre colhida por comboio em Leiria

JN/Agências Hoje às 17:52 Facebook

Uma mulher de 43 anos morreu este domingo após ter sido colhida, numa passagem de nível na zona de Santo Aleixo, em Leiria, por um comboio que seguia no sentido norte-sul.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta para o acidente registou-se às 14.57 horas, numa passagem de nível com guarda, desconhecendo-se para já as circunstâncias em que ocorreu.

A circulação ferroviária foi suspensa para a remoção do cadáver, sendo que às 17.10 horas a fonte desconhecia se já tinha sido ou não reposta.

Para o local foram enviados elementos dos bombeiros de Leiria e da Ortigosa, GNR e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) da Figueira da Foz, num total de 14 operacionais e seis viaturas.