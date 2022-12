Mulher morre em incêndio numa casa em Leiria

Maria Anabela Silva Hoje às 11:31, atualizado às 13:27 Facebook

Um incêndio numa habitação em Leiria matou, esta quarta-feira de manhã, uma mulher de 74 anos. A idosa vivia sozinha e sofreria de transtorno de acumulação compulsiva.

O alerta para o fogo foi acionado às 7.38 horas, dando conta de um incêndio numa habitação na rua da Moura, situada no Planalto, na cidade de Leiria.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos os Bombeiros Sapadores de Leiria, a PSP e o INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica, com 20 operacionais e sete veículos. O óbito foi declarado no local pela equipa médica do INEM.

As causas do incêndio são, para já, desconhecidas. Segundo apurou o JN junto de fonte policial, na casa havia "muita matéria combustível", o que indiciará que a vítima podia ser uma acumuladora.

Entretanto, a Polícia Judiciária foi também chamada ao ​​​​​​​local.