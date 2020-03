Município de Leiria cria linha telefónica solidária para idosos e doentes

Alexandra Barata Hoje às 21:17 Facebook

Medida pretende evitar que pessoas com mais de 65 anos e doentes crónicos saiam de casa, para irem às compras. Serviço será assegurado pela Autarquia e pela Inpulsar.

A Câmara de Leiria vai disponibilizar, a partir de segunda-feira, uma linha telefónica solidária gratuita - 800 202 791 - para dar apoio na entrega de medicamentos, refeições ou outras tarefas urgentes, informa em comunicado. Dirigida à população a partir dos 65 anos ou com doença crónica atestada, esta medida conta com o apoio das freguesias e uniões das freguesias do concelho, empenhadas em evitar a propagação do coronavírus.

Designado Rede Solidária - Linha de Apoio 65+, este serviço destina-se a idosos em situação de isolamento e a pessoas com comprovada doença crónica, e pretende evitar que saiam de casa para adquirir bens essenciais. "Com esta linha, o Município pretende reforçar a rede de apoio a uma população que se encontra numa situação particularmente vulnerável, no âmbito da situação de emergência pública que o país enfrenta", justifica o comunicado.

O número 800 202 791 funcionará das 9 às 16 horas de segunda a sexta-feira. "O atendimento das linhas será efetuado por colaboradores do Município, enquanto o apoio no terreno será efetuado por elementos da associação Inpulsar - Associação para o Desenvolvimento Comunitário, que se alia ao Município nesta causa."

"É fundamental que esta população siga rigorosamente as indicações das autoridades de saúde e que permaneça nas suas habitações, reduzindo ao máximo o risco de exposição a potenciais focos de contágio, seguindo as restrições impostas pela declaração de Estado de Emergência decretado pelo Governo", aconselha a Autarquia.