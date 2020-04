Município de Leiria pede voluntários para fazer máscaras

Hoje às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Município de Leiria acaba de lançar uma campanha, com o objetivo de angariar voluntários para a produção de máscaras, que serão depois disponibilizadas às cerca de 60 instituições particulares de solidariedade social do concelho. Se tem uma máquina de costura, o apelo é dirigido a si.

Com o mote Costurar com o coração, a iniciativa visa "responder à escassez de máscaras no mercado". O município fornece os materiais para a sua produção, "sendo apenas necessário que os voluntários possuam máquina de costura", refere a câmara, em comunicado.

Leia mais em Jornal de Leiria