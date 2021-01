Município de Leiria requalifica zona junto ao Santuário dos Milagres

Hoje às 17:14 Facebook

As obras de requalificação das ruas Cónego Lacerda e Cónego Lacerda e do largo junto ao Santuário do Senhor Jesus dos Milagres, na freguesia dos Milagres, no concelho de Leiria, vai ter início esta semana.

Segundo uma nota de imprensa do município de Leiria, trata-se de um investimento de quase 750 mil eurose a empreitada tem uma duração prevista de 270 dias (cerca de nove meses) e inclui um conjunto de trabalhos que, segundo o vereador das Obras Municipais e Requalificação do Espaço Público, Ricardo Santos, "visam tornar o espaço mais agradável e aprazível para quem o frequenta, contribuindo para um futuro aumento do turismo, já que serão também melhoradas as condições para a realização das festas tradicionais da freguesia".

