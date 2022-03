Leiria vai cortar na iluminação pública para poupar energia

Anabela Silva Hoje às 16:21 Facebook

Redução de horário e desativação de lâmpadas, "sem pôr em causa a segurança", entre as medidas de poupança previstas

O Município de Leiria vai desligar lâmpadas e diminuir o horário de funcionamento da iluminação pública. O objectivo é reduzir uma despesa que não pára de aumentar, mas "sem pôr em causa a segurança de pessoas e as condições de iluminação".

No distrito de Leiria, a Câmara de Porto de Mós também já admitiu reduzir a iluminação pública, uma medida que já é adotada "há algum tempo" em Pombal, com a desativação de luminárias em ruas de loteamentos "em que a permanência e utilização do público é inexistente". Também neste concelho, está em curso a redução de horários da iluminação nas ruas.