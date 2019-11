Muro previsto para bairro social tinha apenas meio metro

Alexandra Barata Hoje às 13:48 Facebook

O projeto inicial foi alterado para dois metros. O PSD e o BE questionam Câmara de Leiria, falam em segregação e admitem demolição. O PS realça as obras.

"O muro que foi construído no Bairro Social da Integração não está no projeto que foi a reunião de Câmara de Leiria (CML), em dezembro de 2016, e foi adjudicado no âmbito do PEDU [Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano]".

A garantia é dada ao JN pela vereadora do PSD Ana Silveira, na sequência da notícia de quarta-feira do JN, a dar conta da construção de um muro com perto de dois metros, contestado pelos moradores, que o apelidaram de "muro da vergonha", por separar os ciganos e as vivendas.

