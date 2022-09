Música invade Leiria durante 25 horas ininterruptas

O primeiro encontro está marcado para 19 horas deste sábado, no Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, com Bezbog, um ciclo de música exploratória da Fade In. A partir daí, o ComPasso de Música continuará a proporcionar espetáculos de diferentes géneros, sem interrupção, até às 20 horas de domingo. Paulo de Carvalho e David Fonseca são os cabeças de cartaz.

Promovido pela Comunidade Intermunicipal de Leiria, o evento prossegue às 20 horas, no Mercado Municipal, com o DJ Set de Músicas do Mundo. Uma hora mais tarde, é a vez de Paulo de Carvalho subir ao palco do Teatro José Lúcio da Silva. Caberá depois a David Fonseca, natural da cidade, "fechar" a noite de sábado, com um concerto entre as 23 e as 00.40 horas, na Praça Rodrigues Lobo.

Mas a música não se fica por aqui. Da 1 às 2.30 horas, a discoteca Stereogun abre as portas a Isa Leen, um novo projeto nacional, e a Catnapp, compositora e produtora argentina do universo da música eletrónica, radicada na Alemanha. Na hora e meia seguintes, o bar Os Filipes, no Terreiro, será o palco do DJ Punk, líder da banda 5ª Punkada.

Entre as 4 e as 5 horas, o acordeonista Pedro Santos vai animar o Mercado Municipal de Leiria, enquanto os comerciantes se preparam para receber os clientes. Este será também o ponto de encontro com Luís Antero, que apresentará uma instalação sonora feita a partir do som dos feirantes. Propõe ainda fazer um dos três percursos sonoros pela noite da cidade, que poderão ser ouvidos através de auscultadores, até às 7.25 horas.

A pensar num público mais madrugador, Martim Sousa Tavares preparou uma seleção de música clássica, entre as 7.30 e as 9 horas, no Parque do Avião. A programação da manhã de domingo não esqueceu as crianças e as famílias. Das 9 às 11 horas, estão previstas atividades de pintura no Centro Cívico e, nas duas horas seguintes, As Canções da Maria vão animar a Praça Rodrigues Lobo.

O ComPasso de Música inclui ainda a atuação do grupo de percussão Tocándar, em vários locais da cidade, entre as 12 as 14 horas, e proporciona a possibilidade de participar na atividade "Vem fazer música com Surma", das 14 às 15 horas, no Banco das Artes. O palco de música muda-se, depois, para o espaço exterior do edifício, o Jardim Luís de Camões, onde decorrerá um DJ Set de Jazz, entre as 15 e as 17.30 horas.

Ali logo nas proximidades, Catraia continuará a animar a tarde, na Praça Rodrigues Lobo, entre as 17.30 e as 18.45 horas. Caberá a Rodrigo Brandão e à Sun Ra Arkestra encerrar o evento com um concerto entre as 19 e as 20 horas, no Teatro José Lúcio da Silva.

Evento replicado

No próximo ano, o ComPasso de Música decorrerá em Porto de Mós e em 2024 em Castanheira de Pera, assegura ao JN Anabela Graça, vereadora da Cultura, que recebe o evento no concelho de Leiria pela primeira vez.

"A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Leiria propôs-nos avançar com a primeira edição deste festival de música, mas, a partir do próximo ano, será replicado nos outros concelhos que a integram, como forma de promover o território", explica a autarca de Leiria.

Quanto à edição deste ano, Anabela Graça diz que houve a preocupação de pensar numa programação inclusiva e destinada a diferentes públicos e de várias faixas etárias, que terão a oportunidade de assistir a 17 momentos musicais. Destes, as entradas são pagas apenas para assistir aos concertos de Paulo de Carvalho, Sun Ra Arkestra e Rodrigo Brandão, Bezbog, Isa Leen e Catnapp.