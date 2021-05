Nove detidos pela Judiciária de Leiria por tráfico de cocaína e haxixe

Hoje às 16:54 Facebook

Na passada quarta-feira, 5 de maio, a Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, com a colaboração da Diretoria do Centro, desencadeou em vários locais do distrito de Leiria, Lisboa e Almada uma operação que permitiu desarticular uma estrutura criminosa dedicada ao tráfico de droga.

Os nove detidos, todos do sexo masculino, têm idades entre os 26 e os 56 anos e irão ser presentes a tribunal para a eventual aplicação de medidas de coação, foi esta sexta-feira, dia 7 de março, anunciado.

A investigação decorre há vários meses em inquérito titulado pelo DIAP - Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Leiria.

