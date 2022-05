Novo serviço de Psicologia no hospital de Leiria

Alexandra Barata Ontem às 23:13 Facebook

Sete especialistas para área clínica onde a procura tem aumentado.

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) criou um Serviço de Psicologia Clínica, no final do ano passado, constituído por sete especialistas, liderados por Joana Correia, assistente de Psicologia Clínica, informa um comunicado de imprensa.

O novo serviço tem autonomia científica, técnica e funcional, e presta apoio aos utentes numa perspetiva de cuidados de saúde integrados.

Para ter acesso às consultas de Psicologia, os utentes têm de ter indicação para o efeito, em articulação com os serviços hospitalares e especialidades médicas e não médicas.

"Será uma prioridade do serviço padronizar cuidados e definir critérios de referenciação mais assertivos, de forma a ser alcançada uma maior equidade de acesso e, em simultâneo, resultados mais efetivos", garante Joana Correia.

"Continuamos a investir na diferenciação do nosso centro hospitalar, de modo a podermos servir sempre melhor os nossos utentes, agora na área da Psicologia, uma especialidade transversal e essencial, cuja procura tem aumentado significativamente, sobretudo com a evolução da pandemia", justifica Licínio de Carvalho, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria.

O Serviço de Psicologia Clínica integra sete psicólogos que já exerciam funções no CHL, nos Serviços de Psiquiatria e Saúde Mental, Pediatria, Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Cuidados Paliativos, Neurologia e Psico Oncologia, e suporte à Consulta da Dor e de Gerontologia.