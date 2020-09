Hoje às 17:27 Facebook

Durante os meses de setembro, os artesãos oleiros da Bajouca vão apresentar-se no centro histórica de Leiria, na Praça Eça de Queiroz e na Rua Barão de Viamonte (rua direita), aos fins de semana.

Os artífices vão estar a trabalhar ao vivo, acompanhados pela música executada por alunos da Sociedade Artística Musical dos Pousos (SAMP). As sessões decorrem ao sábado, entre as 15 e as 22 horas, e, ao domingo, entre as 15 e as 20 horas.

