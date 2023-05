Ópera na Prisão ajuda a transformar reclusos de Leiria

Dos perto de quatro anos em que Diogo, 29 anos, esteve detido no Estabelecimento Prisional de Leiria - Jovens (EPL-J), três foram transformadores para o ex-recluso de Lisboa. A participação no Ópera na Prisão deu-lhe força para enfrentar a perda de uma vista e foi determinante para se tornar uma "pessoa diferente". Desde 2004, cerca de 230 presos aprenderam a representar e a cantar ópera, no âmbito deste projeto.

O Ópera na Prisão abriu, assim, os horizontes musicais de Diogo e transmitiu-lhe conhecimentos que aplicou após cumprir a pena, quando esteve a trabalhar na montagem de palcos e a dar apoio nos eventos promovidos pela Gulbenkian, entidade financiadora do projeto. "Cada aula era diferente. No teatro, não me sentia tão à vontade como a cantar, mas estava sempre empolgado, com formigas na barriga", conta.

Além de ter passado a sentir a música de uma "forma diferente", o ex-recluso destaca a relação desenvolvida com os músicos da SAMP - Sociedade Artística e Musical dos Pousos, em Leiria, com os quais continua a manter contacto, a partir da Irlanda. "Ficamos mais sensíveis quando nos dão afeto. Mudamos como pessoas e a nossa autoestima aumenta", observa.