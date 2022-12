Pescador salva-se agarrado a uma boia após naufrágio

Ana Trocado Marques e Anabela Silva Hoje às 00:02 Facebook

Embarcação das Caxinas afundou-se com quatro homens ao largo de Pedrógão. Três estão desaparecidos.

Um homem de 42 anos, residente nas Caxinas, Vila do Conde, conseguiu, ontem, salvar-se do naufrágio de uma embarcação de pesca, nadando agarrado a uma boia. À hora de fecho desta edição, havia ainda três pescadores desaparecidos, dois indonésios, com 28 e 34 anos, e um marroquino, de 42 , com as buscas a concentrarem-se ao largo da praia do Pedrógão, Leiria, onde o mestre do barco foi resgatado. Também por localizar estava o "Letícia Clara", traineira pertencente a um armador de Vila de Conde.

O sobrevivente, Rui Camaço, surgiu junto à costa "agarrado a uma boia" (um artefacto cilíndrico de esferovite que serve para sinalizar redes), tendo sido retirado por dois elementos da Polícia Marítima que estavam nas buscas em terra. "Ao avistá-lo, entraram no mar com a balsa salva-vidas e trouxeram-no. Salvou-se uma vida", conta Pedro Costa, comandante da Capitania da Figueira da Foz.