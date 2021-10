Pinhal de Leiria ainda é uma sombra do que já foi

Alexandra Barata Hoje às 16:22 Facebook

Quatro anos após o incêndio, foram reflorestados apenas 1644 hectares. Planos de investimento do Ministério do Ambiente abrangem cerca de metade da área ardida.

Quatro anos depois do incêndio que devastou 86% da área do Pinhal de Leiria, as árvores que pintaram a paisagem de negro foram desaparecendo e deram lugar a uma paisagem a perder de vista, onde se vê praticamente apenas vegetação rasteira e pequenas manchas de pinheiros queimados. Quem olha à volta vê o fantasma do que aquela mata nacional já foi.

As chamas chegaram a Vieira de Leiria e à praia da Vieira, na Marinha Grande, e provocaram estragos em habitações e em bens. Contudo, o Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente (PARHP), gerido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), aprovou apenas uma das cinco candidaturas apresentadas por habitantes do concelho.