Piscina ilegal em terraço ameaça colapsar prédio em Leiria

Relatório técnico relata "deformação da estrutura de betão armado", fissuras e esmagamento de tijolos.

Uma piscina construída sem licença no terraço do lote 4 da Avenida Adelino Amaro da Costa, em Leiria, está em risco de colapsar. O relatório técnico, a que o JN teve acesso, identifica os danos provocados nas garagens e nos quatro andares do edifício, em consequência da "deformação da estrutura de betão armado", que provocou o esmagamento de tijolos, fissuras nas paredes, falta de coesão dos revestimentos e infiltrações. O lote 5 também foi afetado.

"No que se refere à piscina instalada na cobertura do edifício do lote 4, e face à sobrecarga pontual elevada que está a ser aplicada sobre a laje fungiforme, corre-se o risco de poder desencadear o mecanismo de punçoamento [colapso local associado a uma rotura frágil, e praticamente sem aviso] e provocar o colapso da estrutura", refere o relatório técnico, solicitado pelos condóminos, datado de abril.