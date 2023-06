Politécnico de Leiria abre sete residências para alunos

Espaços vão permitir disponibilizar mais de 500 camas em seis cidades do distrito. Investimento ronda os 16 milhões e será financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) mas, segundo o responsável pela instituição, estas verbas são "insuficientes" pelo que pede um reforço de 30% à tutela

O Instituto Politécnico de Leiria vai abrir mais sete residências para os estudantes das cinco escolas do superior, das unidades de investigação e dos dois núcleos de formação. A juntar às 769 camas das nove unidades de alojamento existentes, será possível albergar mais 500 alunos. Metade ficarão na capital de distrito, devendo as obras estarem concluídas no final de 2025.

Carlos Rabadão, presidente do Politécnico de Leiria, revela ao JN que o investimento se situará em cerca de 16 milhões de euros e será financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Contudo, considera o montante "insuficiente". "Estamos a pressionar a tutela para reforçar estes valores em 30%", adianta. Caso tal não seja possível, diz que "a construção terá de ser mais em conta".