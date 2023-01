Politécnico de Leiria tem a maior editora de livros infantis

Centro de Recursos para a Inclusão Digital quer pôr crianças cegas, surdas, com baixa visão, com défice cognitivo e sem dificuldades a ler em conjunto.

O Centro de Recursos para a Inclusão Digital (CRID) do Politécnico de Leiria vai lançar, este ano, um livro infantil inclusivo sobre ambiente e outro sobre as lendas da região para a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho. A maior editora de livros multiformato do país passará, assim, a ter 15 obras editadas para crianças com deficiência ou problemas cognitivos.

Célia Sousa, coordenadora do CRID, revela ao JN que em cima da mesa está ainda a possibilidade de editar uma obra em português e em francês, alusiva aos Jogos Olímpicos, que decorrerão em 2024, em Paris. "Queremos valorizar a nossa língua, que é muito maltratada, apesar de ser a quarta mais falada do mundo."