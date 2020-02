Hoje às 18:21 Facebook

O Politécnico de Leiria vai ter o seu primeiro doutoramento, em associação com a Universidade do Minho, anunciou esta quinta-feira, o presidente da instituição, no âmbito das comemorações dos 30 anos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão.

O programa de doutoramento em Fabrico Digital Direto para as Indústrias dos Polímeros e Moldes foi submetido à A3ES.

